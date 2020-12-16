Ярославль, 16 декабря, 2020, 17:55 — ИА Регнум. 16 декабря губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в открытии модернизированной линии Угличского сыродельно-молочного завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Открытие новой линии сыродельного завода

Власти региона несколько лет назад заявили о создании сыродельного кластера. В советское время именно в Угличе находился экспериментальный завод НИИ маслоделия и сыроделия. Здесь разрабатывались новые виды сыров. Преемником этого предприятия и является Угличский завод, входящий в холдинг «АгриВолга».

"Я рад, что ярославские сыродельные традиции сохраняются и происходит развитие этого промысла. Проведенная на заводе реконструкция позволит значительно увеличить объем переработанного молока и существенно, в 10 раз, нарастить производство угличского сыра, известного далеко за пределами нашей области. При этом на предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест, вырастут налоговые отчисления — в этом году их размер составит около 86 миллионов рублей. Так что наши совместные усилия по развитию сырного кластера себя уже оправдывают», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Инвестиции в модернизацию предприятия составили 1,8 миллиарда рублей. Это часть соглашения правительства Ярославской области о создании ассоциации «Промышленный инновационный биотехнологический (сырный) кластер Ярославской области». Документ был подписан в 2018 году на Петербургском экономическом форуме.

В рамках соглашения на предприятии было реконструировано более 13 тысяч квадратных метров производственных площадей и 3,45 тысячи квадратных метров складских помещений, установлено современное оборудование. Завод может выпускать 12 тонн сыра в день

Дмитрий Миронов посетил приемо-аппаратный цех, операторскую, а также цех фасовки, солильный бассейн, сырохранилище, цех переработки сыворотки и туристическую галерею.