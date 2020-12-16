Ярославский губернатор запустил обновлённое сыродельное производство
Ярославль, 16 декабря, 2020, 17:55 — ИА Регнум. 16 декабря губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в открытии модернизированной линии Угличского сыродельно-молочного завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Власти региона несколько лет назад заявили о создании сыродельного кластера. В советское время именно в Угличе находился экспериментальный завод НИИ маслоделия и сыроделия. Здесь разрабатывались новые виды сыров. Преемником этого предприятия и является Угличский завод, входящий в холдинг «АгриВолга».
Инвестиции в модернизацию предприятия составили 1,8 миллиарда рублей. Это часть соглашения правительства Ярославской области о создании ассоциации «Промышленный инновационный биотехнологический (сырный) кластер Ярославской области». Документ был подписан в 2018 году на Петербургском экономическом форуме.
В рамках соглашения на предприятии было реконструировано более 13 тысяч квадратных метров производственных площадей и 3,45 тысячи квадратных метров складских помещений, установлено современное оборудование. Завод может выпускать 12 тонн сыра в день
Дмитрий Миронов посетил приемо-аппаратный цех, операторскую, а также цех фасовки, солильный бассейн, сырохранилище, цех переработки сыворотки и туристическую галерею.