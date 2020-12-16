Лондон, 16 декабря, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет пересматривать решение о смягчении «коронавирусных» ограничений на Рождество, 16 декабря передает Sky News.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ель

«Мы не хотим криминализировать уже сформированные планы людей. Мы будем действовать разумно и осторожно, а не вводить бесконечные блокировки и отменять Рождество» , — заявил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря лейбористы и мэр Лондона Садик Хан призвали британское правительство пересмотреть планы по смягчению карантина на Рождество из-за роста заболеваемости COVID-19.

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