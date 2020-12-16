Москва, 16 декабря, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Действия властей Нигерии в ситуации с произошедшим терактом в нигерийской штате Кацина Россия поддерживает, сообщила 16 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя теракт в городе Канкара (Кацина, Нигерия), где террористы похитили свыше трёх сотен школьников из интерната для мальчиков, Захарова выступила с осуждением «очередной бандитской вылазки радикалов».

Российский дипломат отметила, что это событие показывает, какая в действительности в Нигерии на сегодняшний день тяжёлая обстановка.

Захарова «Поддерживаем принимаемые правительством этой страны меры по противодействию бандформированиям и террористическим группировкам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Нигерии закрыли в Кацине все школы после массового похищения детей террористами. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).