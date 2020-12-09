Пекин, 10 декабря, 2020, 01:45 — ИА Регнум. Учет китайской особенности как принципа построения социализма в Китае позволил избежать этой стране ловушки «Перестройки», в которую так катастрофически провалился СССР. О том, как Китаю удается творчески подойти к формальным, казалось бы, вопросам законности и добиваться воплощения живых традиционных моральных ценностей, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Китай

Право, которое пытается регламентировать все стороны жизни общества, может превратиться в серьезную проблему, подменив собой, или просто вытеснив за пределы рассмотрения, традиционные моральные ценности. О возможности такого перевоплощения предупреждали уже давно, а история человечества полна печальными примерами, когда такого рода подмена происходила в реальности. Одна из самых сокрушительных катастроф в истории случилась с поздним СССР, когда в погоне за призраком неверно понятой эффективности, общество согласилось поступиться своими моральными принципами, рассчитывая на то, что для поддержания нормальной жизни хватит просто приписанных правовых норм.

Последствия не заставили себя долго ждать и пример СССР еще долго будет считаться образцом управленческого бедствия, стоившего стране миллионов человеческих жизней, не говоря уже об индустриальном провале. А вот Китай, оказавшись в те же 80−90 годы прошлого века перед той же проблемой повышения эффективности, сумел поставить свои традиционные ценности во главу угла и не проиграл, а выиграл. Как же ему удалось это сделать? Читайте статью Владимира Павленко «Китай: моральные принципы на службе правовой государственности».