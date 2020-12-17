Берлин, 17 декабря, 2020, 05:34 — ИА Регнум. Вспоминая 50-летие преклонения колен тогдашним немецким канцлером Вилли Брандтом перед мемориалом Варшавского гетто, нынешние польские и немецкие политики оценивают изменения и новые возможности. Что за желания возникают у Берлина при пристальном взгляде на Варшаву, разбирался редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению нынешнего главы МИД Германии Хайко Мааса, сохранение доверия Восточной Европы к Германии требует от Берлина ясной позиции в отношении Москвы. Маас подчеркнул необходимость «дальнейшего примирения с Польшей», но это примирение может иметь самые неожиданные аспекты. Как, например, что делать Германии с претензиями польских правых, желающих потеснить тему страданий польских евреев, выдвинув тему оккупации Польши Германией во время Второй мировой.

С этими и другими польскими претензиями Германия сможет разобраться «оптом», если при следующем президенте США развалится наконец-то сепаратная от всей Европы польско-американская дружба. Вот тогда и наступит для Германии время припомнить все польские претензии, и по поводу истории, и касательно современности. Польша, так долго закрывавшаяся от Германии дружбой с Вашингтоном, рискует теперь почувствовать всю заинтересованность «соскучившегося» Берлина.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Берлин хочет оградить Польшу железным занавесом от США и России».