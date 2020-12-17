Минск, 17 декабря, 2020, 04:38 — ИА Регнум. Белорусизация как способ борьбы Александра Лукашенко за то, чтобы сидеть на посту белорусского президента до бесконечности, столкнулась с белорусизацией антироссийских националистов, почему-то не желающих видеть Лукашенко на президентском посту. Что общего у этих белорусизаторов и почему им вдруг начали подпевать некоторые российские СМИ, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

ИА REGNUM Национализм в Белоруссии

Для чего белорусизация понадобилась Лукашенко, который в середине 90-х годов прошлого века пришел к власти на волне борьбы с той самой белорусизацией? Похоже, что бессменного белорусского президента не устроила перспектива создания Союзного с Россией государства, в котором он мог бы оказаться уже «не самым великим». И хотя договор о создании Союзного государства существует и воля народов к его созданию наличествует, те, кто продвигает белорусизацию, надеются что восторжествует точка зрения на белорусов, как на «совершенно особый» народ, не только не русских, а может быть даже в чем-то русским и враждебный.

И какое же может быть Союзное государство при таких условиях? Националисты, взращенные Лукашенко для решения задачи увиливания от союза с Россией, теперь ставят ему в вину его недостаточную последовательность. А некоторые российские СМИ вдруг принялись выставлять положительные оценки самому факту белорусизации, как будто принудительный отказ от собственной русскости мог когда-нибудь быть чем-то хорошим. Читайте статью Георгия Шкловского «Российские СМИ помогают русофобской «белорусизации» Лукашенко».