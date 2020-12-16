Москва, 16 декабря, 2020, 17:28 — ИА Регнум. В 2021 году будут завершены испытания нового комплекса вооружения истребителя пятого поколения Су-57, заявил 16 декабря агентству «Интерфакс» первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

Dmitry Zherdin Су-57

По его словам, испытываются, в том числе, и внутрифюзеляжные вооружения.

«Особенность Су-57 в том, что он несет не только оружие, которое уже применяется другими типами самолетов (Миг-29, Су-30СМ, Су-34), но и новые типы вооружения, которые будут применяться из внутрифюзеляжного пространства. Их испытания планируется завершить в 2021 году в составе комплекса авиационного вооружения», — сказал Ельчанинов.

Это абсолютно новые образцы вооружения, созданные с нуля и имеющие новые системы наведения.

«Это действительно большой шаг вперед. Су-57 — умный самолет с умным оружием — ракетами «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», — добавил Ельчанинов.

Как сообщало ИА REGNUM, внутрифюзеляжное размещение вооружения обеспечивает боевым самолетам пятого поколения малозаметность в радиолокационном поле.