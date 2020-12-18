Киев, 18 декабря, 2020, 04:33 — ИА Регнум. Инициатива украинских «Слуг народа» может засадить в рабское состояние существенный процент тех, кому «Слуги» обещали служить. Как использовать коммунальные неплатежи сограждан в корыстных целях — если ты депутат «укропарламента», конечно, — рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Долги украинских граждан за оплату коммунальных услуг зашкалили за 56 млрд гривен и в наступившем отопительном периоде будут только расти. Но это если пустить дело на самотек. А если попробовать этим неплательщикам пообещать в случае дальнейшей неуплаты такое, чтоб они наконец-то испугались?

Вероятно, именно так работала мысль тех «Слуг народа», которые предложили за долги по коммуналке лишать социальных прав, а в перспективе и самого жилья. МВФ такой подход будет только приветствовать, а украинским неплательщикам, кроме всего прочего, запретят владение оружием. А то мало ли куда им захочется пострелять. Что же еще им запретят, если такой «полезный» закон будет принят? Читайте статью Андрея Ганжи «Украине предложили «закон о коллективном коммунальном рабстве»».