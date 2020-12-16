Вашингтон, 16 декабря, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Курс Bitcoin, главной криптовалюты в мире, 16 декабря впервые в истории поднялся выше $20 000.

Pxhere.com Биткоин

С начала торговли биткоин вырос на 4,50% и достиг максимума в $20 440. За 2020 год биткоин подорожал примерно на 170%.

Криптовалюта Etherium поднялась в цене на 5,00% с начала торгов, до $617,46. Криптовалюта Litecoin подорожала на 7,25%, до $88,00.

Читайте также:Эксперт назвал две причины, по которым биткойн в РФ остается экзотикой