Калуга, 16 декабря, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Боровского района 1948 года рождения, житель Жуковского района 1955 года рождения и житель Калуги 1928 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 134 человека с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией.