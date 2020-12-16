Калуга, 16 декабря, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 168 человек за последние сутки, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 164 подтверждённых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 18 тыс. 501 человека, 1119 человек находятся на лечении, 17 тыс. 248 человек выздоровели, 134 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (221), в Обнинске (156), в Кировском районе (102) и в Козельском районе (86).