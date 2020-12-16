Ярославль, 16 декабря, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля принял бездефицитный бюджет на 2021 год. Об этом сообщает официальный сайт представительного органа.

City-yaroslavl.ru Заседание муниципалитета Ярославля

Доходы и расходы составят 20,62 миллиарда рублей. Это значительно меньше факта 2020 года. В последней версии доходы бюджета текущего года составляют 23,08 млрд рублей, а расходы — 23,26 млрд.

При этом власти планируют в 2021 году рост налоговых доходов к уровню ожидаемого исполнения 2020 года на 5,7%. А вот по неналоговым доходам власти планируют снижение на 3,8%. В состав таких доходов входит продажа и сдача в аренду муниципального имущества, платные услуги, штрафы и так далее.

Большая часть доходов города сформирована за счёт средств областного бюджета — 13,1 млрд рублей. Собственные доходы составляют 7,4 млрд. В 2020 году размер помощи из вышестоящего бюджета был больше — 15,5 млрд рублей. Как правило, сумма поступлений из вышестоящих бюджетов корректируется в течение года в сторону увеличения.