Москва, 16 декабря, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram в среду, 16 декабря. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 16:00 по московскому времени. Большинство жалоб (91%) связано с отсутствием подключения к сервису, некоторые сообщают также о невозможности отправлять сообщения.

Неполадки наблюдаются главным образом у пользователей в России и на Украине, а также в ряде стран Западной Европы.