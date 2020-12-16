Ярославль, 16 декабря, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Ярославской области общественные территории Углича и Переславля-Залесского — благоустроит компания из подмосковного города Красногорска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. ООО «УНР 38» выиграло оба конкурса на проведение работ. В сумме за исполнение контрактов компания-подрядчик получит более 160 миллионов рублей.

Yarregion.ru Эскиз благоустройства в Переславле

Углич и Переславль-Залесский одержали победу на конкурсе Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2020 году. Проект, который планируется реализовать в Угличе, называется «Портрет Дориана Грея». Будут обустроены набережная Волги и Успенская площадь. Через парк Победы вдоль Каменного ручья будет сделан пешеходный маршрут с освещением и ливневой канализацией.

В Переславле в 2021 году будут выполнены работы только первого этапа проекта. Планируется обустроить городской пляж и прилегающую к нему территорию. Работы надо будет выполнять в границах охранной зоны Национального парка «Плещеево озеро» и в границах объекта объекта культурного наследия «Культурный слой, 12−17 вв.»

Что касается компании «УНР 38», которая выиграла оба конкурса на масштабное благоустройство двух городов Золотого кольца, то по открытой информации, размещенной в сети Интернет, она создана в 2015 году, уставный капитал составляет 41 тысячу 666 рублей, среднесписочная численность сотрудников — 6 человек. При этом ООО «УНР 38» выполнило работы по государственным контрактам уже почти на 1 миллиард рублей, заказчиками являются в основном муниципальные предприятия Москвы и Подмосковья. Благоустроить общественные зоны в Угличе и Переславле-Залесском подрядчику нужно будет в срок до 1 сентября 2021 года.