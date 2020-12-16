Москва, 16 декабря, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Власти Киргизии рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Это следует из сообщения по итогам встречи главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и главы минздрава Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"В ходе встречи министры здравоохранения двух стран обсудили <…> возможность применения российской вакцины «Спутник V» и лекарственных препаратов на территории Киргизской Республики», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой российского ведомства.

Бейшеналиев также поблагодарил российскую сторону за помощь в период пандемии коронавируса.