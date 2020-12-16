Калуга, 16 декабря, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Прокурор Калужской области Константин Жиляков 16 декабря встретился в режиме видео-конференц-связи с представителями более 10 торговых компаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Prokuror-kaluga.ru Прокурор Калужской области Константин Жиляков

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Разговор шёл о ценах на базовые продукты питания и вопросах ценообразования. Представители торговых сетей были предупреждены о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты питания. Коммерсантам предложено инициативно направлять информацию в уполномоченные органы власти и прокуратуру в случае существенного увеличения цен поставщиками товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе организованы проверки соблюдения требований федерального законодательства при формировании цен на базовые продукты питания. Вопросы обеспечения законности в сфере ценообразования взяты на личный контроль прокурором Калужской области.