Калуга, 16 декабря, 2020, 15:56 — ИА Регнум. 18-летнему жителю Калуги приговором суда назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что подросток, будучи семнадцатилетним, вступил в организованную преступную группу по собственному желанию ради материальной выгоды. Летом 2020 года злоумышленник забирал оставленные руководителем группы тайники с наркотическими веществами, после чего расфасовывал их и так же организовывал тайники. За эту работу подсудимый получал денежное вознаграждение.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Молодого человека задержали на месте преступления при производстве тайника.