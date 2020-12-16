Санкт-Петербург, 16 декабря, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 16 декабря приняло поправку, расширяющую меры поддержки туристической отрасли, как одной из наиболее пострадавших от ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Туристический автобус в Санкт-Петербурге

Соответствующие изменения по инициативе фракция «Единая Россия» предлагается внести в законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах.

«Туризм является одной из наиболее значимых составляющих экономики нашего города. Он не только дает работу десяткам тысяч петербуржцев, но и позволяет активно развиваться смежным отраслям бизнеса. Еще недавно Санкт-Петербург ежегодно посещали более 10 миллионов гостей. Пандемия нанесла по этому сектору предпринимательства тяжелейший удар. Надо прямо сказать, что сегодня туристическую отрасль надо не просто поддерживать — ее необходимо спасать», — объяснил важность документа глава Заксобрания Вячеслав Макаров.

Авторы поправок предлагают, в частности, освободить от транспортного налога, налога на имущество и земельного налога, организации, обслуживающие гостей Санкт-Петербурга. На налоговые преференции смогут претендовать и организации, сдающие в аренду площади предприятиям туристического бизнеса, но только в том случае, если они радикально снизили для них размер арендной платы.

Для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые работают в туриндустрии и применяют упрощенную систему налогообложения, предлагается установить налоговую ставку в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы.

Льготы могут быть предоставлены только тем предпринимательским структурам, которые сохранят заработную плату для своих сотрудников на уровне равном, или превышающим МРОТ в Санкт-Петербурге.

«Мы создаем условия для скорейшего восстановления отрасли после отмены санитарных ограничений и сохранения социальной стабильности. Средства, которые город сегодня выделяет для помощи социально ответственному бизнесу, обязательно вернуться в бюджет в многократно увеличенном размере», — резюмировал Вячеслав Макаров, комментарий которого распространило Управление по информации и общественным связям аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Напомним, по данным туроператоров Санкт-Петербурга, российскими туристами аннулированы 95% экскурсионных туров в Северную столицу, ранее забронированных на новогодние праздники.

Как известно, с 30 декабря по 10 января в Петербурге запрещается доступ посетителей в музеи, театры, концертные залы, в зоопарк. Также запрещается деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.