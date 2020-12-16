Иркутск, 16 декабря, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Дом в деревне Новая Уда Усть-Удинского района Иркутской области, в котором отбывал ссылку Иосиф Сталин, переместят в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», сообщает сегодня, 16 декабря, пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Дом, в котором отбывал ссылку Иосиф Сталин, переместят в архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Строению предстоит преодолеть маршрут в 350 километров. Отреставрировать его планируют в 2021 году.

«Иркутская область долгое время была местом ссылки. Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX — начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы» — пояснил директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

В 2021 году в музее планируется создать переселенческую экспозиционную зону периода Столыпинской аграрной реформы. Специалисты начнут строить дома украинского, польского и татарского переселенцев, проведут капитальный ремонт экспозиционного объекта «Поварня» в усадьбе украинского переселенца (дом из деревни Батама Зиминского района).