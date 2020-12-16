Калуга, 16 декабря, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Калужским районным судом началось рассмотрение уголовного дела в отношении 42-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ущерб, причиненный гражданам, превысил 21 млн рублей, сообщила 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Prokuror-kaluga.ru Гендиректор калужской фирмы обвиняется в обмане на 21 млн рублей

Обвиняемая, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, занималась предоставлением посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Злоумышленница, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, заключала предварительные договоры купли-продажи земельных участков и жилых домов с целью хищения денежных средств граждан.

«Государственное обвинение представит суду доказательства вины подсудимой, в ходе рассмотрения данного уголовного дела предстоит допросить свыше 50 потерпевших, свидетелей, проживающих и работающих на территории Москвы и Московской области», — сказала Искрина Басулина.