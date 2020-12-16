Москва, 16 декабря, 2020, 14:14 — ИА Регнум. С учетом региональных доплат размер минимальной пенсии в Москве составит более 20 тысяч рублей. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц», — сказал Собянин.

Кроме того, мэр столицы пообещал проиндексировать детские пособия, а также социальные выплаты пожилым москвичам.