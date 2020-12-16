Барнаул, 16 декабря, 2020, 14:04 — ИА Регнум. В том, что надзорные органы РФ смогут эффективно выявлять и пресекать нарушения законодательства при установлении цен на продовольствие, сомневается руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение ФАС во взаимодействии с прокуратурой проводить внеплановые проверки, которые могут закончиться возбуждением дел, он пояснил:

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«Если уж контролировать цены, то надо смотреть всю цепочку от производителя до потребителя. И то в этом случае у производителей и ретейлеров остаётся возможность сдерживать цены на «социально значимые» продукты и повышать на все остальные, тем самым сохраняя свою прибыль. И так, скорее всего, и будет.

Другое дело, что повышать цены уже некуда: у людей закончились деньги и статистика показывает, что покупательская способность в ноябре рухнула».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после того, как президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на продовольствие, появилась информация о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с прокуратурой начнут выявлять и пресекать в России нарушения законодательства при установлении цен на социально значимые виды продуктов питания.

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