Москва, 16 декабря, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин не считает оптимизацию столичного здравоохранения сокращением медицинской сферы города. Об этом он заявил 16 декабря во время отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин

Отвечая на вопрос депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (КПРФ), считает ли мэр оправданной политику сокращения медучреждений, Собянин заявил, что сокращения как такового и не было.

«Мы не сокращаем, а оптимизируем неэффективные расходы в здравоохранении. В первую очередь это касается административного аппарата. Количество врачей, как стационарных, так и в амбулаторной сфере, увеличилось за эти годы. Количество площадей поликлиник увеличилось на 300 тысяч квадратных метров», — заявил Собянин.