Москва, 16 декабря, 2020, 12:59 — ИА Регнум. К 2030 году жилье в Москве должно стать более доступным для населения. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам Собянина, столица живет в рыночных условиях. Поэтому от количества строящегося жилья зависит и цена на него.

«Мы постепенно будем наращивать количество строящегося жилья. По планам к 2030 году Москва будет строить около 7 млн квадратных метров жилья, что сделает его более доступным для москвичей», — сказал Собянин.

При этом мэр Москвы рассказал, что в плане обеспечения жителей города социальным жильем тоже есть подвижки.

«Еще несколько лет назад в Москве стояло в очереди около 120 тысяч очередников, сейчас около 50 тысяч. То есть мы в разы сократили количество очередников», — заявил Собянин.