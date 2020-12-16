Загреб, 16 декабря, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, но это не мешает России, например, укреплять свои связи с Хорватией. Об этом 16 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией, но это совсем не мешает нам развивать добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями», — заявил Лавров.

Кроме того, Лавров пригласил Гордана Радмана совершить визит в Россию.

«Я пригласил министра иностранных дел Хорватии совершить визит в Российскую Федерацию в удобное для него время», — отметил он.