Тегеран, 16 декабря, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятоллаАли Хаменеи впервые появился на публике после появления слухов об ухудшении его здоровья, сообщает 16 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

По данным местных СМИ, аятолла Хаменеи встретился с организаторами мероприятий, посвященных первой годовщине убийства высокопоставленного иранского военного командующего генерала Касема Сулеймани в результате атаки американского беспилотника в Ираке.

Напомним, в начале декабря в социальных сетях появилась информация о том, что состояние здоровья верховного лидера Ирана якобы ухудшилось, из-за чего он был вынужден передать ряд своих функций сыну. В Тегеране подобную информацию опровергли.