Москва, 16 декабря, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о расширении применения налогового мониторинга, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

stevepb Налоги

Меняются критерии для перехода организаций на налоговый мониторинг — речь идет о снижении их суммовых значений, а также учете НДФЛ и страховых взносов в совокупной сумме исчисленных налогов. Делается это для расширения перечня потенциальных участников налогового мониторинга.

Закон предполагает отмену оснований проведения камеральных налоговых проверок для организаций, в отношении которых проводится налоговый мониторинг.

Предполагается продление на два месяца (до 1 сентября) срока, в течение которого организация может подать заявление о проведении налогового мониторинга.

Кроме того, поправками в Налоговый кодекс для целей патентной системы налогообложения расширяется понятие стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, по аналогии с ЕНВД — к ним относятся не только рынки, ярмарки, киоски, но и другие аналогичные объекты.