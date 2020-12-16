Доктор Мясников: никто смерти от COVID-19 не скрывает
Москва, 16 декабря, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале пояснил ситуацию с возросшей за 10 месяцев смертностью в России (на 10% в сравнении с аналогичным показателем 2019 г.). Приведя расчёты, он пришел к выводу, что никто смерти от COVID-19 не скрывает:
Доктор Мясников в итоге пришел к двум выводам.
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Первый заключается в том, что в мире борьба с пандемией ослабила общее состояние лечебно-профилактической медицинской помощи населению, что вылились в резкое увеличение смертности от причин иных, чем COVID-19.
И второй вывод: в России система оказалась устойчивее, что видно на цифрам прироста смертности за время эпидемии, который значительно ниже, чем в других развитых странах.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в мире выявлено 73 390 087 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 610 038 случаев.