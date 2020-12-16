Киев, 16 декабря, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Нынешняя власть на Украине и монобольшинство в Верховной раде могут сделать для МВФ все, «взяв под козырек», однако это будет для страны «полный абзац».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук сегодня, 16 декабря, на брифинге в кулуарах парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик отметил, что те, кто со стороны украинской власти договаривался о траншах МВФ для Украины, в реальности рассчитывали лишь на получение первого транша

«На второй транш от МВФ рассчитывать вряд ли приходится, потому что «хотелки» МВФ, Евросоюза, а также главного бенефициара внешнего управления — США — выполнить невозможно», — добавил он.

Медведчук уточнил, что представители МВФ, ЕС и США требуют полностью поставить под контроль международных наблюдателей, так называемых корпораций, управление правительством Украины, правоохранительными органами, прокуратурой, налоговой, таможней, судебной системой.

«Они пытаются сделать все для того, чтобы действующая власть, которая и так не делает то, что должна делать в интересах людей, реально превратилась в бутафорскую. Она и так уже бутафорская и никчемная. Но иностранцы и те, кто стоит за требованиями программы МВФ, говорят об одном: им надо, чтобы власть никуда не совала свои руки. Они сами все это будут делать из-за рубежа, с помощью международных представителей, заниматься этим лишь ради одного — чтобы полностью превратить нашу страну в колонию», — разъяснил народный депутат.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада Украины приняла госбюджет на 2021 год, который даже представители «Слуги народа» отмечали, что документ фактически легитимизирует «бюджетную катастрофу», поскольку фактически каждая вторая гривна, точнее, даже больше половины бюджета уйдёт на долги.

Украина и МВФ заключили новую программу сотрудничества в июне этого года и Киев действительно получил по ней всего один транш кредита, после чего сотрудничество была поставлено на паузу.

Ранее Медведчук не раз заявлял, что хозяевами для «слуг народа» являются не украинские граждане, а западные кукловоды и это очевидно, учитывая политику МВФ и Всемирного банка в отношении нашей страны.

«МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований украинской властью в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, чтобы добиться идеального для себя результата. Несмотря на страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая сложилась с коронавирусом как в Украине, так и во всем мире, МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа», — отмечал лидер оппозиции.