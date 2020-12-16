Чебоксары, 16 декабря, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В больницах Чувашии будет реализован проект «Арт-аптечка бойцов ковидного фронта» и создан арт-терапевтический клуб. Об этом ИА REGNUM сообщили в культурно-выставочном центре «Радуга», который является организатором акции.

Radugaart.ru Проект «Арт-аптечка бойцов ковидного фронта»

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Проект реализуется совместно с министерством здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов. Научным консультантом является кандидат психологических наук, член Российской и латвийской арт-терапевтических ассоциаций Наталья Пурнис.

«Цель проекта — снижение уровня эмоционального напряжения и профилактика синдрома профессионального выгорания медицинских работников «красной» зоны», — говорят в «Радуге».

В рамках проекта в семи медицинских учреждениях Чувашии (в Чебоксарах, Новочебоксарске и Алатыре), работающих как ковидные госпитали, будут развернуты арт-аптечки. Они будут состоять, в частности, из 24 произведений живописи в технике жикле, выставочной ширмы, музыкального сопровождения, мольбертов, материалов для творчества (бумага, кисти, акварель, пастель, гуашь). Будут использованы жикле-копии произведений Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Константина Коровина, Василия Поленова, Николая Рериха, Клода Моне и других известных художников.

Организаторы также отмечают, что для психологической поддержки медицинских работников вне больниц будет создан арт-терапевтический клуб, участники которого посетят интерактивные экскурсии и творческие мастерские в культурно-выставочном центре. По итогам реализации проекта творческие работы медиков будут представлены на выставке в «Радуге».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии запустят программу психологической разгрузки для медицинских работников, которые работают с пациентами с коронавирусом. Данный проект разработан чувашскими специалистами совместно с врачами из Санкт-Петербурга и реализуется республиканском психиатрическом диспансере.