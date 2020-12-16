Мэр Москвы отчитывается перед городской думой
Москва, 16 декабря, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 16 декабря начал ежегодный отчет перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Собянин
Мероприятие проводится каждый год в декабре. В 2020 году из-за распространения коронавируса оно впервые проводится в дистанционном режиме.
Предполагается, что после отчета мэра столицы представители каждой фракции Мосгордумы смогут задать ему по три вопроса.