Москва, 16 декабря, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Цензура

Вводится повышенная административная ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, наркосодержащих растений, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием интернета. Штраф составит до 1,5 млн рублей.

Отдельно оговаривается наказание для иностранных граждан — вплоть до выдворения из России.

Вводится штраф для оператора связи за отказ от блокировки рекламы наркотиков — до 800 тыс. рублей.