Вашингтон, 16 декабря, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Настроение населения США всё больше напоминает перегретый котел, готовый к взрыву. Отказ Верховного суда по надуманным причинам, не имеющим ничего общего с юриспруденцией, рассматривать иск генерального прокурора штата Техас, где он оспаривал законность прошедших выборов, вызвал предсказуемую реакцию населения. Дело осложняется тем, что к Техасу в иске присоединилось более 20 штатов страны, то есть значительная часть штатов США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как отмечают эксперты Института РУССТРАТ, суд своим решением сильно подогрел сепаратистские настроения многих североамериканцев. Член палаты представителей Техаса Кайл Бидерманн уже инициировал референдум, на котором граждане штата смогут проголосовать за выход из состава Соединенных Штатов.

Около 80 млн американцев, которые поддерживают республиканцев, ясно понимают, что победа у них была попросту украдена. Недовольство настолько велико, что уже перетекает в уличные столкновения. Накануне в одном из городов штата Вашингтон мирный митинг перерос в гражданские беспорядки, закончившиеся стрельбой. По сообщениям правоохранителей, столкновения стоили жизни как минимум одному человеку.

Специалисты РУССТРАТ рекомендуют обратить внимание на электоральную карту США — на ней хорошо просматриваются будущие границы раскола страны. За демократами, которых поддерживают нувориши виртуальной индустрии, останется Новая Англия и тихоокеанское побережье.

Предпочтение республиканцам и Трампу отдали предприниматели реального сектора экономики. За ними останется промышленный центр США и сельскохозяйственный Юг. Наличие солидных финансов и народной поддержки с обоих сторон делают раскол США вероятным как никогда, уверенны эксперты Института РУССТРАТ.