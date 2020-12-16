Москва, 16 декабря, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Заморозка цен и обнуление торговой наценки на ряд продуктов питания приведут к росту цен на другие товары. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Александр Мотин Супермаркет

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Одна из ретейлинговых сетей объявила о том, что обнуляет торговую наценку на макароны, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко.

«Мне кажется, с такой позицией правительства вот такой праздничный стол предстоит нашим гражданам в этом году. Потому что остается две недели до Нового года, как будут выпадающие доходы компенсировать торговые сети? Просто повысят цены на все остальные продукты питания», — прогнозирует Власов.

«Правительство будет следить и дальше отчитываться президенту о том, что цены заморожены на необходимые продукты питания, но с этими продуктами никто же не будет Новый год справлять. И наши граждане те же самые деньги если не переплатят, то заплатят больше», — добавил парламентарий.