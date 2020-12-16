Москва, 16 декабря, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Изменений в порядке предоставления социальных услуг на дому в Москве с 2021 года не планируется, заявили в столичном департаменте труда и социального обслуживания в ответ на официальный запрос ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

«В Москве продолжит действовать существующий порядок. Согласно ему услуги по доставке продуктов и товаров первой необходимости осуществляют исключительно коммерческие службы, соцработник же может потратить время, заложенное на доставку, на непосредственно уход за подопечным», — уточнили в департаменте.

Получается, жалобы соцработников и получателей соцпомощи о том, что пожилым и больным людям нужно заказывать продукты питания на дом через доставку, подтвердились.

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Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратился соцработник, рассказавший: «Нам запретят приносить продукты питания. Люди должны будут заказывать их через службу доставки у сетевиков. Не знаю, как они будут это делать. У большинства кнопочные телефоны, нет компьютеров. Да и обмануть могут легко».

В сообщении департамента соцзащиты уточняется, что порядок заказа продуктов максимально упрощен: «Социальный работник создает личный кабинет в отношении каждого подопечного в выбранном им интернет-магазине или сразу в нескольких, формирует заказ и по согласованию с ним назначает дату и время, когда приедет курьер, в том числе в случае необходимости присутствует при получении заказа».

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В случае, если у человека нет необходимой техники или выхода в интернет, социальный работник использует технику центра социального обслуживания. Воспользоваться помощью по заказу доставки продуктов из магазина можно до возьми раз в месяц.