Москва, 16 декабря, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в Госдуму первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Pixabay.com Гараж

Предусматривается механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 30 декабря 2004 г.). Определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

Также предусмотрено, что регионы будут определять перечень документов, необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок под гаражом, в случае отсутствия у него необходимых документов, установленных законопроектом.

Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж (возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса) и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок, пояснил Крашенинников.

Предполагается, что граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом МСУ. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом МСУ.

Законопроектом также предусматривается дополнительное полномочие органов МСУ, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков — на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.