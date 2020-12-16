Москва, 16 декабря, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Коэффициент распространения коронавируса на территории России снизился с единицы до 0,98, а в Москве — с единицы до 0,88. Такие расчеты 16 декабря приводит ТАСС на основании информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в четырех из десяти российских регионов с наибольшим числом заразившихся SARS-CoV-2, данный показатель составил менее единицы. Помимо Москвы это Нижегородская и Свердловская области, а также Красноярский край, в них данный показатель на сегодняшний день составил 0,99.

В то же время, ещё в трех таких субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Архангельской и Воронежской областях данный коэффициент равен единице. При этом в трех последних регионах из данного числа он превышает единицу. Это Югра (1,01), Ростовская (1,02) и Московская (1,06) области.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один зараженный новой инфекцией до своей изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявили 26 509 новых носителей коронавируса.