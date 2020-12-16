Берлин, 16 декабря, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance представило проект внедорожного варианта кроссовера BMW X7. Изображение нового авто распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Manhart Performance Внедорожная версия BMW X7 от тюнинг-ателье Manhart Performance

Новинка получила название MHX7 650 Dirt Edition². За основу авто была взята модель BMW X7 M50i.

Тюнинг машины выполнен в стиле штабного военного внедорожника. Специалисты Manhart Performance обтянули автомобиль чёрной матовой плёнкой с имитацией объёмных заклёпок. Также тюнеры перенастроили штатную пневматическую подвеску машины, увеличив дорожный просвет на 40 мм, а также установили 20 дюймовые диски с покрышками Maxxis Bighorn MT-76.

Силовой агрегат BMW X7 тоже был доработан. Его оснастили блоком MHtronik Powerbox и обновили топливные карты. В итоге производительность 4,4-литрового битурбированного мотора V8 увеличилась с 530 л. с. (750 Нм) до 650 л. с. (920 Нм)

Напомним, компания BMW проводит за Полярным кругом завершающие испытания систем привода и подвески 496-сильного электрокара iX. Кроме того, специалисты немецкого автопроизводителя тестируют высоковольтные аккумуляторы и систему управления нагревом.

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