Санкт-Петербург, 16 декабря, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт Петербурга Вячеслав Макаров заявил о том, что за информационными атаками на него, членов его семьи и его соратников стоят обладающие властью политические противники. Об этом он сказал на заседании 16 декабря, представляя депутатский запрос членов фракции «Единая Россия» в адрес губернатора Александра Беглова о строительстве жилого комплекса «Meltzer Hall» на Петроградской стороне, считающейся политической вотчиной спикера Макарова.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Политик высказал уверенность, что за распространением провокационной информации о нем и его близких стоят не представители строительного лобби, интересам которого может помешать его деятельность, и не партии, представленные в ЗакСе, которые ведут между собой открытую политическую борьбу.

«За этим стоят другие люди, в том числе и облеченные властью», — заявил Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 декабря в ряде СМИ и Telegram-каналах распространялась информация об обысках, которые якобы провели силовики дома у младшей дочери Макарова Анны Селегень. Неделю назад Макаров рассказал, как этот вброс тяжело переживала его внучка, которой в школе сказали, что родители якобы арестованы. «Вы со мной повоюйте, я воин, я готов, но зачем с внуками, внучками, детьми?» — сказал тогда спикер.

Как уже сказано, сегодня члены фракции «Единая Россия» направили губернатору запрос о строительстве по адресу набережная реки Карповки, д. 27, лит. А. В обращении указано, что на сайте застройщика ООО «Петроцентр» размещена информация о старте продаж квартир в ЖК. При этом экстерьер, фасадные решения, композиционная проработка помещений не учитывают замечаний, которые были высказаны в ходе заседания Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга.

«Сомнительный проект «гроба», как его прозвали жители Санкт-Петербурга, росчерком пера чиновников был признан уместным для реализации на исторически ценной и уязвимой территории Петроградской стороны. Отсутствие желания повторно рассмотреть документ на Градостроительном совете (а может — намеренное уклонение от этого) стало причиной сложившейся сегодня напряженной социальной ситуации. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга убеждены, что проект ЖК требует дополнительной оценки и проработки», — говорится в тексте запроса депутатов-единороссов.

«Нам уже не раз давали обещания, что «дом-гроб» никогда не появится на Петроградской стороне. А теперь уже началась продажа в нем квартир. Со стороны строителей, чиновников, утвердивших проект, это грубейшее, циничное неуважение даже не к нашим депутатским запросам, но к людям, к петербуржцам. Мы до сих пор получаем множество обращений граждан. Как мы будем смотреть им в глаза, если облик набережной Карповки будет окончательно изуродован, а близлежащие старинные дома разрушены? <…> Законодательное Собрание требует от строителей прекратить хищничество в историческом центре», — заявил Вячеслав Макаров.

Ранее депутаты направили губернатору Александру Беглову с требованием отреагировать на факт расклейки листовок с критикой соратника Макарова, председателя комитета Заксобрания по законодательству, единоросса Дениса Четырбока.