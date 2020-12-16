Калуга, 16 декабря, 2020, 13:02 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2020 года специалистами выявлено 68 энергообъектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM в филиале «Калугаэнерго».

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Консолидация электросетевого хозяйства СНТ «Богданово»

Среди обнаруженного бесхозяйного имущества — 29 воздушных линий электропередач различного уровня напряжения общей протяженностью более 15 км, 26 кабельных линий электропередач различного уровня напряжения общей протяженностью более 16 км и свыше 5 км воздушно-кабельных линий, а также 12 трансформаторных подстанций общей мощностью более 2 МВА. Обнаруженные энергообъекты расположены в Малоярославецком, Тарусском, Жуковском, Людиновском районах и в Калуге. В отношении 61 объекта электросетевого хозяйства в 2020 году было установлено право собственности за «Россети Центр и Приволжье». Специалисты готовы принимать на баланс энергообъекты территориальных сетевых организаций, а также коммерческих и некоммерческих компаний, создаваемых в садоводствах и огородничествах и физических лиц. Заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства могут подавать как физические, так и юридические лица. Это можно сделать в электронном виде — в личном кабинете на сайте энергокомпании.

Сети и оборудование без обслуживающего персонала остаются серьёзной проблемой в Калужской области. Они негативно влияют на качество и надёжность энергоснабжения других потребителей. «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» проводит планомерную работу по консолидации электросетевых объектов в регионе. За 2020 год уже установлено право собственности на 90% от зафиксированных бесхозяйных энергообъектов.

«Консолидация электросетевого хозяйства позволяет значительно уменьшить количество технологических нарушений, повышает надёжность и качество электроснабжения наших потребителей, Калугаэнерго обязательно продолжит работу в этом направлении на территории Калужской области», — заявил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.