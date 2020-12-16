Ярославль, 16 декабря, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля покинула заседание муниципалитета 16 декабря во время обсуждения вопроса о бюджете города на 2021 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Коммунисты таким образом выразили протест против отклонения предложенных ими поправок в бюджет города и отказ от обсуждения этих поправок на заседании. Перед началом заседания председатель муниципалитета Артур Ефремов предложил принять бюджет без обсуждения и выступлений. Он мотивировал это тем, что все вопросы подробно обсудили на профильных комиссиях. Председателю фракции КПРФ не дали слова, после чего она заявила, что фракция покидает заседание.

«Мы протестуем против того, что нас лишили слова. А фактически лишили слова всех избирателей, которые голосовали за нашу партию. Мы предложили поправки по ремонту дорог, детских садов, поддержку молодых семей. Но нам даже не дали выступить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

Но не все члены фракции разделили мнение Овод. Вместе с ней ушли депутаты Наталия Бобрякова и Елена Горбунова. В зале остался депутат Сергей Зубов. Стоит отметить, что он и не предлагал поправок в бюджет Ярославля.

Аналогичная ситуация ранее сложилась в Ярославской областной думе, где были отклонены все поправки КПРФ. Поправки «Единой России» были поддержаны как в облдуме, так и в муниципалитете. Партия имеет в обоих органах абсолютное большинство.