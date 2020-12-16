Москва, 16 декабря, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о гарантиях бывшим президентам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Закон является логическим следствием иммунитета, которым обладает действующий глава государства, пояснил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Устанавливается, что президент, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-главы государства распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи (телефон), принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Одновременно порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с новыми нормами Конституции. Процедура аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.