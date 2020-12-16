Москва, 16 декабря, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил намерение ужесточить наказания за клевету приближением предвыборной кампании, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

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«Единороссы готовятся к предвыборной думской кампании в привычном для себя ключе — ищут новые возможности заткнуть рот недовольным. Именно так выглядит новая законодательная инициатива об усилении уголовной ответственности за клевету», — отметил Миронов.

Появление такого законопроекта — реакция на массовое недовольство населения результатами деятельности партии власти и ее представителей, уверен он.

«Не секрет, кого больше всего ругают в тех же соцсетях — власть, чиновников, депутатов. А так как за этими «индивидуально неопределенными» лицами почти повсеместно стоит «Единая Россия», все это крайне раздражает наших коллег, особенно в свете приближающихся выборов. С новым законом проблема будет решаться просто. Достаточно кому-то написать, к примеру, что в городе отвратительные дороги, а чиновники бездействуют, ты уже преступник. Условный глава администрации легко докажет, что это клевета: вот план мероприятий, везде галочки проставлены, средства выделены и освоены, так что, пожалуйте на нары», — привел пример Миронов.

По мнению парламентария, логичным развитием нормотворчества депутатов «Единой России» станет появление закона о прославлении власти.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за клевету в том числе в интернете и соцсетях. Уголовное наказание дополняется квалификационными составами: за клевету в СМИ и интернете, включая соцсети, за клевету о наличии опасной болезни, отдельное наказание предусматривается за клевету с использованием служебного положения, а также за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.