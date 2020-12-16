Санкт-Петербург, 16 декабря, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за массового ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) движение транспорта осуществляется только по одной свободной полосе. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы.

Упрдор Северо-Запад Массовое ДТП на КАД

По предварительным данным, около 09:30 мск 16 декабря на 52-и км внешнего кольца КАД произошло столкновение сразу пяти легковых и двух грузовых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.

«Поврежденными машинами заняты вторая, третья, четвертая полосы. Перерывов движения не было. Движение осуществляется по полосе безопасности и первой полосе»,— уточнили в Упрдоре.

В связи с ДТП на участке КАД, где произошло ДТП, образовался затор протяженностью около 5 км. Пострадавших в массовой аварии нет.

Представители обслуживающей дорогу подрядной организации и сотрудники МЧС уже находятся на месте происшествия.

«Покрытие на участке влажное, с 03:00 до 05:30 проводилась обработка противогололедными материалами. Зимней скользкости нет», — резюмировали в ведомстве.