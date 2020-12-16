Москва, 16 декабря, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о статусе сенатора Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Изменения вносятся в рамках реализации новых положений Конституции.

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Устанавливаются основания для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата Госдумы — утрата гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства (подданства) иностранного государства, либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Новым основанием для досрочного прекращения полномочий парламентариев указывается установление фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий сенатора РФ, депутата Госдумы. Это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором РФ — представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.

Из действующего законодательства исключаются положения о предоставлении прежнего места работы либо прежней должности по месту прохождения военной и иной, приравненной к ней службы, после истечения срока полномочий сенатора РФ или депутата Госдумы. При этом срок полномочий сенатора РФ, депутата засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы.

Прописывается, что для сенатора — экс-президента сохраняются социальные гарантии и вводятся новые.