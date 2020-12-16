Барнаул, 16 декабря, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В том, что жителям России могут начислить штрафы за неоплату услуг ЖКХ за весь 2020 год, не сомневается алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM просьбу НП «ЖКХ Контроль», высказанную в адрес главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина (начислять пени только на долги, возникшие после отмены моратория), эксперт пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Мораторий начисления «пени» за ЖКУ — это и есть пример пиара при полном отсутствии системного решения. Просто взяли с 6 апреля 2020 года приостановили начисление пени до конца 2020 года. И что? Сейчас год кончается, и как начислять? За долги во время моратория? Или за долги, которые были до моратория и останутся после 1 января 2021 года? Кстати, в договорах ТСЖ (УК) с ресурсоснабжающими организациями пени никто не отменял».

Напомним, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель 2020 года и последующие месяцы были объявлены в России нерабочими, регионы ушли в самоизоляцию. Чтобы сдержать распространение инфекции, с 6 апреля 2020-го до 1 января 2021 года власти приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Но, как пишут «Известия», теперь пени за неуплату ЖКУ могут начислить на весь долг, образовавшийся в 2020 году. Дело в том, что при введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила их отмены.