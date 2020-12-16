Смоленск, 16 декабря, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Существенный рывок в применении новейших информационных технологий ожидается в Смоленской области в ближайшие пять лет, соответствующие пятилетние планы работы разработаны по поручению губернатора Алексея Островского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Центр занятости населения в Смоленске

В частности, в соответствии с планом работы деятельности IT-блока на ближайшие пять лет в числе основных задач, поставленных перед органами власти, — увеличение к декабрю 2022 года доли социально значимых услуг, предоставляемых в режиме онлайн до показателя не менее 95%. Сейчас этот показатель составляет 21%. Решение этой задачи позволит проводить назначение и получение всех социальных выплат и пособий без обязательного посещения гражданами учреждений социальной защиты населения и МФЦ через портал Госуслуг. Возможность получать госуслуги онлайн сегодня актуальна как для жителей, так и для представителей бизнеса. Для упрощения работы сервисов с идентификацией личности в ближайшие годы планируется активное внедрение технологий обработки биометрических данных, что позволит гражданам, в том числе, маломобильным категориям, получить услугу удаленно, не выходя из дома. Для этого необходимо только наличие компьютера.

Параллельно в регионе в целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг намерены развивать сеть многофункциональных центров. На 2022 год намечено открытие МФЦ в Заднепровском районе города Смоленска и нового здания многофункционального центра в Рославле.

Отдельное направление деятельности — обучение и переобучение населения цифровым навыкам. С 2021 года в регионе будет запущен проект по выдаче персональных цифровых сертификатов для обучения профессиям, востребованным в цифровой экономике. Сертификат позволит получить дополнительное профессиональное образование по одному из 22 направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, Интернет вещей, промышленный Интернет и др. Более половины курсов рассчитаны на новичков, каждый третий — на людей с начальным уровнем подготовки, часть курсов предназначена для продвинутых специалистов. Администрация региона со своей стороны обеспечит вовлечение в этот процесс образовательных организаций и потенциальных работодателей.

Также запланирована модернизация портала http://bus67.ru/, а также мобильного приложения «Hubb: городской транспорт» — для развития системы информирования жителей региона о движении пассажирского транспорта в Смоленской области.

Планом предусмотрено решение вопросов, связанных с отменой роуминга между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, улучшением качества цифрового вещания, покрытием устойчивой мобильной связью и доступом к сети Интернет железнодорожной ветки Московской железной дороги. Вопрос находится на личном контроле губернатора Алексея Островского. Также пятилетним планом планируется обеспечить высокоскоростным интернетом удаленные и труднодоступные районы области. В целом, согласно прогнозам, к концу 2024 года доля домохозяйств Смоленской области, обеспеченных широкополосным доступом в Интернет, должна составить не менее 90%.

Серьёзная модернизация ждёт службу занятости Смоленской области. Так, планом развития предусмотрен запуск проекта «Цифровой центр занятости», результатом которого должно стать максимальный перевод работы службы в цифровой формат и переход на безбумажную технологию работы с гражданами. В службе занятости заработает электронная очередь, будет внедрена система аудио‑ и видеофиксации общения сотрудников Центра с заявителями и представителями организаций. Проект стартует на базе Центра занятости населения города Смоленска в декабре 2021 года.

С лета 2021 года подразделения службы занятости смогут применять дистанционный формат. Так, посредством Интерактивного портала службы занятости населения Смоленской области, можно будет организовываться видеособеседования соискателей с работодателями. Будет проведена серьезная работа по обновлению материально-технической базы Центров занятости, что повысит качество и доступность государственных услуг в данной сфере — в течение ближайших лет флагманские подразделения службы занятости появятся в Смоленске, Ярцеве, Рославле, Вязьме и Сафонове.