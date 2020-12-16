Барнаул, 16 декабря, 2020, 10:26 — ИА Регнум. С наступлением морозов инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам провели в Барнауле очередной рейд по акватории реки Обь. Как сообщает сегодня, 16 декабря, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, цель мероприятия — профилактика происшествий, связанных с провалом людей под лёд.

МЧС Беспилотная авиационная система в акватории Оби

В этот раз для мониторинга ситуации на реке задействовалась беспилотная авиационная система группы по применению беспилотных аппаратов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

«Использование квадрокоптеров в профилактических мероприятиях упрощает задачу для инспекторов: можно легко обнаружить скопления людей у берегов водоема и на самом водоёме, и более качественно организовать профилактическую работу», — пояснил госинспектор Барнаульского инспекторского отделения ГИМС Максим Губарь.

По его словам, в ходе рейда в окрестностях Барнаула, недалеко от элеватора обнаружилось место массового выхода людей.

«Здесь на льду находятся 15−20 палаток, поставленных рыбаками. Данное место в целом безопасно, нет промоин, ключей, камышей. Толщина льда также немалая, от 35 сантиметров. Мы провели беседы с рыбаками, вручили памятки, напомнили правила безопасного пребывания на водоёме. Также попросили провести воспитательные беседы с детьми и внуками, напомнить им об опасностях выхода на лёд», — отметил спасатель.