Симоньян просит ярославских чиновников «не злить людей»
Ярославль, 16 декабря, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян просит ярославских чиновников перестать требовать деньги у участников программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом известный медиаменеджер и блоггер написала в своем Телеграм-канале.
ИА REGNUM подробно рассказывало об этой истории. Департамент АПК региона и прокуратура потребовали через суд вернуть деньги у учителей и врачей, которые получили субсидии на строительство жилья на селе. Выяснилось, что по закону они не имели на это права, и чиновники выдали субсидию ошибочно. Нарушения выявила проверка контрольно-счётной палаты области. Телеканал RT также снял сюжет об этом, а руководитель телеканала ещё и обратилась к руководству области лично.
Впрочем, региональные власти уже заявили, что претензий к учителям и врачам у них больше нет. Непонятно только, что делать с уже вынесенными судебными решениями о взыскании денег.