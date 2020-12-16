Ярославль, 16 декабря, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян просит ярославских чиновников перестать требовать деньги у участников программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом известный медиаменеджер и блоггер написала в своем Телеграм-канале.

Wikimedia.com Маргарита Симоньян

ИА REGNUM подробно рассказывало об этой истории. Департамент АПК региона и прокуратура потребовали через суд вернуть деньги у учителей и врачей, которые получили субсидии на строительство жилья на селе. Выяснилось, что по закону они не имели на это права, и чиновники выдали субсидию ошибочно. Нарушения выявила проверка контрольно-счётной палаты области. Телеканал RT также снял сюжет об этом, а руководитель телеканала ещё и обратилась к руководству области лично.

«Дорогие чиновники Ярославской области! Пожалуйста, не злите людей. У вас там десять молодых врачей и учителей взяли субсидии, которые теперь с них требуют назад. (https://russian.rt.com/russia/article/811 391-vrachi-sud-subsidii) Всего этим людям выдали 20 миллионов. С тем, чтобы молодые специалисты потратили деньги на улучшение жилищных условий и работали в селах. Они подали все документы, получили деньги, построили дома и честно поехали работать. Но кто-то пропустил, что у этих людей есть прописка в Ярославле, с которой в программе участвовать нельзя. Теперь у некоторых врачей и учителей эти деньги, выданные государством, вычитают из зарплаты», — написала Маргарита Симоньян.

Впрочем, региональные власти уже заявили, что претензий к учителям и врачам у них больше нет. Непонятно только, что делать с уже вынесенными судебными решениями о взыскании денег.