Севастополь, 16 декабря, 2020, 09:53 — ИА Регнум. Вода из озера у горы Гасфорта начала подаваться в систему водоснабжения Севастополя. Об этом сообщил 15 декабря на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.

Антон Привальский ИА Красная Весна Вода

«Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. кубометров воды Чернореченского водохранилища. Кадыковский карьер ориентировочно у нас запускается 25−26 декабря. Сейчас все подготовительные мероприятия завершаем», — цитирует губернатора пресс-служба правительства города.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года из-за затянувшейся засухи в водохранилищах Крыма и Севастополя существенно сократились запасы пресной воды. Это привело к введению в отдельных районах полуострова графиков подачи воды. В Севастополе в качестве решения проблемы водоснабжения города рассматривают два проекта: это переброска воды из Кадыковского карьера и строительство водозабора на реке Бельбек. Также планируется отремонтировать два крупнейших водовода, на которых происходит самая существенная водопотеря.